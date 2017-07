En los últimos días, una polémica ha rodeado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El Ayuntamiento de la ciudad recordó esta semana al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su asesinato tras una pancarta que no se colgó en el Palacio de Cibeles como pidió Marimar Blanco.

Carmena consideró que esa pancarta no tenía "mucho sentido" en el edificio y la rechazó "para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras".

"El recuerdo a las víctimas del terrorismo solo tiene sentido si es desde la unión, y no desde la diferencia", tuiteó la alcaldesa el pasado día 12.

Un gesto que encontró el apoyo de la presentadora Paula Vázquez, que en Twitter envió un mensaje de agradecimiento a Carmena: "Gracias Carmena, por no singularizar en una sola víctima. Gracias por tu coherencia y sentido común! Basta de uso y abuso".

Un mensaje que ha generado más de 200 reacciones, tanto a favor como en contra. "No es solo una víctima. Fue algo que provocó la unión y movilización de todos frente a la barbarie", le recordó un usuario a Paula Vázquez, que replicó: "Claro que sí, yo también lo viví. Por eso no mete el uso partidista que el PP está haciendo de él. Mientras tanto no hablamos de la Púnica".

"Ay si fuese para algún amiguito suyo de esos de Bildu, Maduro, etc. Otro gallo cantaría", le criticó otro usuario, a lo que la presentadora también contestó: "Te falta información. Te están manipulando, no lo permitas".