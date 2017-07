Las palabras de Lara Álvarez que han desconcertado a los espectadores de 'Supervivientes'

Supervivientes 2017 está a punto de llegar a su fin. El reality de supervivencia se ha convertido —otro año más— en uno de los grandes éxitos y en su última emisión, celebrada en la noche del jueves, logró un 27% de cuota de pantallas.

José Luis, Alba Carrillo, Laura Matamoros e Iván son los cuatro finalistas de esta edición, cuyo ganador se conocerá en plató la próxima semana. Como cada año, Jorge Javier Vázquez se despide de Lara Álvarez, que presenta el programa desde la isla y es la que más en contacto está con los concursantes.

Álvarez tomó la palabra y se despidió de la audiencia con un emotivo mensaje:

"Tres años en esta Palapa, en estos Cayos, en este país que tanto nos ha dado... Madre mía, no quería llorar. Es difícil, muy difícil, pero tenemos que afrontar el camino a un cambio. El que el destino quiera. Pero, para poder hacerlo, antes tenemos que apagar La Palapa. No afrontamos este cambio con pena, qué va. Lo afrontamos con toda la alegría del mundo. Con la alegría de saber que el futuro estaba lleno de ellos, de la gente que hace posible que este programa sea una aventura año tras año".

"Hemos cambiado nosotros. Pero, ¿sabéis qué no ha cambiado? No ha cambiado el corazón, no ha cambiado la ilusión y no ha cambiado la fuerza de toda la gente que ha hecho posible las más de 40 galas y las más de 80 tiras diarias y últimas horas que habéis visto desde casa", dijo la presentadora desde la isla.

Estas palabras han sido muy comentadas por los seguidores del programa, que ven en ellas una especie de despedida.

¿He sido el único que ha entendido de las palabras de Lara Álvarez que SV se despide de "Honduras" para siempre? #SVSemifinal — M (@casasola89) 13 de julio de 2017

esa no vuelve, REAL — Silver Zapata (@lordsylver) 13 de julio de 2017

#SVSemifinal Creía que solo lo había visto yo, por sus palabras y hechos me ha dado la sensación de que se van de Honduras para siempre. https://t.co/zxa7oub8XD — Avinute Productions (@avinute) 14 de julio de 2017

Yo pensaba que a lo mejor se iba ella porque en teoria el año que viene hay SV — Raquel (@Rachel_dreams) 13 de julio de 2017

dudo que se vaya jaja — M (@casasola89) 13 de julio de 2017