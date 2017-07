Su jefe le exigió que se quitara el maquillaje y él le dio la mejor respuesta

"No existe ninguna política de maquillaje en el trabajo", denuncia Scott Ayton-Laplanche, un joven empleado en una tienda de electrodomésticos en Reino Unido, poco después de que su jefe le pidiera que dejara de maquillarse para ir al trabajo.

Al considerar esta prohibición discriminatoria, el empleado publicó el pasado 6 de julio en Facebook un largo post en el que cuenta la conversación con su superior y confiesa su resentimiento.

"Trabajo aquí desde hace ocho/nueve meses y nunca me han reprochado nada por mi maquillaje. De hecho, más bien al revés... Los jefes incluso me han animado a hacerlo y me han elogiado", explica Scott Ayton-Laplanche, que añade que todo ha cambiado desde que llegó un jefe nuevo. Es evidente que al sustituto no le ha gustado la costumbre de su empleado.

"¿Que si lo encuentro discriminatorio? Claro, y no voy a dejar de maquillarme mientras mis compañeras estén autorizadas a venir a trabajar como quieran".

Scott Ayton-Laplanche concluye su publicación con una foto de sí mismo tomada justo después de que le obligaran a quitarse el maquillaje. Una forma de mostrar que no tiene nada de exuberante y que, por tanto, no le parece justificable lo que le pide su jefe.

Su post ha obtenido mucho apoyo en la red social, con más de 20.000 reacciones, más de 2.700 comentarios y casi 3.500 compartidos.

Por su parte, la empresa en cuestión, Currys PC World, ha declarado al HuffPost Reino Unido su apoyo al vendedor, argumentando que se trata de un malentendido que sólo atañe a la tienda en la que trabaja. "Scott está orgulloso de su apariencia y Currys PC World está orgulloso de la diversidad de sus empleados", afirman, sin aclarar si el joven volverá a tener permiso para ir maquillado al trabajo.

