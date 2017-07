El esperado cameo de Ed Sheeran en 'Juego de Tronos' divide a los fans de la serie

Los cameos en Juego de Tronos generan casi tanta intriga como si se tratara de nuevas incorporaciones al reparto, y ninguno ha sonado tanto como el de Ed Sheeran en la séptima temporada.

Se supo que el cantante británico aparecería en la serie a mediados de marzo y el propio Sheeran ha ido desvelado detallitos sobre su papel, un sueño cumplido para él que debe a Maisie Williams (Arya Stark), con la que mantiene una buena amistad.

Ya se sabía que no moriría porque lo reveló el propio actor, pero no que quizá se prolongue durante más tiempo su aparición como soldado Lannister cantarín.

El cameo de Sheeran ha dividido a los fans en Twitter, algunos lo adoran y otros le desean el final que encuentra la mayoría de los personajes de la serie:

'Game of Thrones' se congeló y se incendió al mismo tiempo gracias a Ed Sheeran https://t.co/F35JxNFzMR — Patricia Fuentes (@Pato_Fua) 17 de julio de 2017

Hablemos de ese cameo musical incómodo de cojones en la premiere de 'Juego de Tronos'.

Lo más sorprendente del capitulo de hoy es que ed sheeran y sus amigos no quisieran violar a arya. 🤔 — lúverdún (@luverdun_) 17 de julio de 2017

El momento más awkward e inesperado de mi fin fue cuando salió Ed Sheeran en GoT 🤔 — Yolis Velazquez (@yolisvelazquez) 17 de julio de 2017

No supero que Ed Sheeran haya salido en juego de tronos — Edward😈 (@Edwardvzz) 17 de julio de 2017

amo que a ed sheeran lo hicieron cantar y ni le dieron una linea pelirrojo cantas y te me callas — sila (@notprisc) 17 de julio de 2017

Espero que Nymeria se pase por los dientes al personaje de Ed Sheeran. — Eduardo José (@EddGutierrez_) 17 de julio de 2017

Ed Sheeran logró en 1 min lo que 5 libros y 6 temporadas no pudieron: que la gente le deje de odiar por un breve momento a los Lannisters — Seba Abente (@sebaabente) 17 de julio de 2017

Yo tambien quiero encontrarme a Ed Sheeran cuando esté camino a Miraflores — eliezer (@Hersheyshore) 17 de julio de 2017

Vi a ed sheeran cerré HBO y me fui a dormir — Cigotenks (@cigotenks) 17 de julio de 2017

#GameOfThrones + Ed Sheeran lo mejor que he visto — Jorge 🤙 (@chorch99) 17 de julio de 2017

Uno no está a salvo de Ed Sheeran en ninguna parte. — Camila (@camilaaaaghh) 17 de julio de 2017

Cuando no sabías que Ed Sheeran iba a salir en #JuegodeTronos y le ves de soldado cantando pic.twitter.com/combckcIrj — WAFI™ (@WafiAsrih) 17 de julio de 2017

Los usuarios más perceptivos se han dado cuenta de que la canción que canta también aparece en los libros en los que se basa la serie: se titula Manos de oro y se la canta un juglar a Tyrion como muestra de su disposición a contar su secreto sobre Shae en la capital.

¿Significa eso que el pasado del enano volverá para atormentarle en la séptima temporada?

O, como se preguntan muchos fans: ¿Cantará Sheeran a Bran eso de "when your legs don't work like they used to before" (cuando tus piernas no funcionan como solían hacerlo), de su Thinking Out Loud?