El ataque de José María García a LaSexta y a Ferreras que deja a Cristina Pardo con esta cara

El periodista deportivo José María García ha entrado en directo en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta para defender a su amigo Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, detenido este martes en una operación anticorrupción.

Durante su defensa de Villar, y ante las preguntas de la periodista Cristina Pardo, el periodista ha criticado con dureza a LaSexta y a su director de informativos, Antonio García Ferreras.

"Estoy hoy aquí porque te admiro, yo te di la primera oportunidad", le ha recordado García a Pardo, antes de soltar la 'bombita': "Pero no me gusta LaSexta, le sobra show y le falta pluralidad, también a 13TV. A la izquierda y a la derecha. Por eso, cuando ahora se filtra todo este escándalo hay que verlo", ha afirmado García, ante la cara de asombro de Pardo.

Según García, "el director de esta tele ha fabricado una televisión en la que predomina el show. Pero no quiero usarte a ti como paloma mensajera del señor Ferreras", ha continuado el periodista.

Pardo ha intentado torear las palabras de García como ha podido, invitándole a sentarse en la misma mesa. García no ha dudado en su respuesta: "Es muy difícil que nos podamos sentar en la misma mesa, porque no me explico como una persona con su capacidad puede ser el portavoz de un ser tan nefasto como Florentino Pérez".

Pardo ha continuado en su papel mediador, soltándole un dardito al mítico periodista: "Espero que pueda volver en esta tele tan poco plural", ha afirmado Pardo, a lo que García ha respondido con un "si Villar ha hecho un 10% de lo que estáis diciendo, le retiraré el saludo".

SORPRENDIDO

Previamente, García se ha mostrado muy sorprendido por la noticia de la detención de Villar, porque "en casi 45 años de periodismo he dicho que ha sido el directivo más honesto en el tiempo que yo he estado ejerciendo".

"No he podido ser amigo suyo ejerciendo, pero me considero amigo suyo. Dudo de que Villar haya cometido estos atropellos a la legalidad y a la razón", ha asegurado, antes de alabar al juez Pedraz.

No obstante, Garcia ha aclarado que Villar "no es el más listo del mundo": "Muchas veces le he dicho 'no puedes ser abogado de Deusto, te tienen que haber regalado el título'", ha afirmado García, antes de argumentar que "el único que sale del escándalo FIFA es Villar. Todo esto me cuesta creerlo".