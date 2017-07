Presentan el Mundial Femenino de Baloncesto 2018 en Tenerife... y en la foto sólo hay una mujer

El IES Cabrera Pinto de Tenerife ha sido este miércoles el escenario de la presentación del Mundial Femenino de Baloncesto 2018, que se celebrará en la ciudad. Jorge Garbajosa, exjugador y presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha asegurado que aspiran a organizar "el mejor torneo de la historia".

Pero las cosas no han empezado de la mejor manera. Sólo hay que fijarse en esta foto:

¿Qué falla? Efectivamente: en la foto de la presentación del Mundial FE-ME-NI-NO sólo hay una mujer chocando las manos. El resto, todos hombres: de Garbajosa al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pasando por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz o el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Como era de esperar, la instantánea ha generado polémica en redes sociales:

Is this a picture from a summit of fathers, grandfathers and husbands of women basketball players?