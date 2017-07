Detectan un tumor cerebral al senador y excandidato a la Casa Blanca John McCain

El senador estadounidense y excandidato republicano a la Casa Blanca John McCain ha sido diagnosticado de un glioblastoma (tumor cerebral), según ha informado este miércoles su oficina.

El senador, de 80 años, se sometió el pasado viernes en Phoenix a una operación en la que le extrajeron un coágulo de sangre encima de su ojo izquierdo, que según se ha sabido ahora estaba asociado con el tumor.

"El senador y su familia están revisando las opciones futuras de tratamiento con su equipo médico de la Clínica Mayo. Estas opciones pueden incluir una combinación de quimioterapia y radiación", ha dicho su oficina en el comunicado. "Los médicos del senador dicen que se está recuperando de su cirugía asombrosamente bien", ha añadido la nota.

RETRASO EN EL VOTO DE LA NUEVA LEY SANITARIA

La cirugía a McCain ha forzado a los republicanos a retrasar el voto de la nueva ley sanitaria, previsto para esta semana en la Cámara alta, debido a la anunciada ausencia en Washington del senador, aunque hasta este miércoles no se ha sabido de la seriedad de su estado.

McCain combatió en la guerra de Vietnam, en la que fue prisionero de guerra durante más de cinco años, desde 1987 es senador por Arizona y en 2008 perdió las elecciones a la Casa Blanca frente a Barack Obama.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho en un comunicado que McCain "ha sido siempre un luchador", le ha deseado una "pronta recuperación" y ha enviado sus "oraciones" y las de la primera dama, Melania, al senador y su familia.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz

Su antecesor en el cargo, Barack Obama, ha destacado que McCain es un "héroe" estadounidense y uno de los "luchadores más valientes" que ha conocido nunca: "El cáncer no sabe con quién se ha tropezado. ¡Dale caña, John!".

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.