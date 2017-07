Harry Styles confirma el rumor sobre sus pezones

El cantante británico Harry Styles, que saltó a la fama como miembro de la banda One Direction, ha demostrado naturalidad y humor a la hora de responder acerca de uno de los rumores que lo acompañan desde hace años.

Hace unos días se enfrentó a las preguntas de Chelsea Handler en el programa de entrevistas de Netflix que lleva su nombre. El formato de la charla fue ágil y divertido e incluyó cuestiones tan dispares y aleatorias como cuál es su nombre femenino preferido o si sabe qué es la fotosíntesis.

En un momento de la conversación Handler le recordó el rumor que corre por internet sobre que tiene cuatro pezones. "¿Lo has escuchado?", le preguntó. "Correcto", respondió.

"Oh, ¿los tienes?", inquirió la presentadora. "Sí", reconoció el cantante. A continuación, Handler le pidió que señalara dónde los tiene, demanda a la que Styles accedió de buen grado. "Donde todos... y un poco más abajo", dijo mientras lo indicaba sobre su camisa.

En el videoclip de la canción Kiss You, de One Direction, Styles ya hizo un guiño al asunto. En él, aparecía sin camiseta y haciendo este gesto: