"Me tomo una y me voy". JA: nunca funciona. Al final, por una cosa o por otra, esa cervecita tranquila con los amigos se acaba convirtiendo en un día y una noche interminables que acaba con el protagonista cayendo derrotado sobre su cama, después de horas de fiesta. Eso, si no eres Gareth Kelly. Él ha llevado el "y me he liado" a otro nivel.

Una tarde, al salir del trabajo, escribió a su novia para decirle que llegaría un poco tarde: "Voy a tomarme una pinta rápida". Unas horas después, ella recibió otro mensaje: "Cariño, voy camino del aeropuerto de Cardiff. Vacaciones inesperadas, lo sé, pero estaré de vuelta en tres días".

Gareth Kelly, went to the pub on Sunday.Told his girlfriend he wouldn't be long!He then texted to say he was going Ibiza with mates instead. pic.twitter.com/m8q6iB7WDl