Hallan muerta a la cazadora y famosa bloguera Melania Capitán

La joven cazadora y famosa bloguera Melania Capitán, de 27 años, ha sido hallada muerta en una granja de Huesca, según ha informado la Guardia Civil.

Según los primeros indicios, la colaboradora habitual de la revista Jara y Sedal se habría quitado la vida. De hecho, esta misma publicación afirma que "tomó esta fatal camino por temas de índole personal".

La catalana, que residía en Huesca desde hace tres años, era muy activa en redes sociales y su rostro era de los más conocidos en el mundo de la caza. Así mismo, fue una activista muy comprometida con la promoción de la caza entre las mujeres y los jóvenes en general, participando en diferentes asociaciones e, incluso, en la estructura de la Oficina Nacional de la Caza.

Melania, quien compartía sus experiencias cinegéticas, contaba con más de 32.000 seguidores en Facebook y 6.500 en Instagram. Además, era objeto habitual de duras críticas por parte de los animalistas. Incluso, hace unos meses denunció algunos episodios de acoso.

No obstante, los investigadores han querido dejar claro que estas situaciones no han influido en el trágico desenlace de Capitán, argumento en el que han incidido desde la revista Jara y Sedal : "Esta trágica decisión no habría estado motivada por el acoso animalista al que ha sido sometida durante años por convertirse en una de las caras visibles de la caza en España, como se ha llegado a asegurar en las redes sociales".