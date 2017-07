Imagínate por un momento a Isabel II en una cena de Estado. Gala, pompa, boato. Flores, velas, candelabros. Vestidos largos y muchos diamantes. Tras la tarta de chocolate y el brindis con champán, suena la música. La música, claro, que quiera Su Graciosa Majestad. Pero, ¿qué canción iría entonces? ¿Un vals? ¿Música de los años cuarenta, de su juventud? ¿Algo tipo Adele, como en la cena de gala con los Reyes de España? ¡ERROR! Suenan unos acordes y todo el mundo conoce esa canción. Se van los pies. La reina de las reinas se levanta para abrir el baile: es la hora de... ¡Dancing Queen!

Este temazo tema del grupo sueco ABBA parece ser el favorito de la monarca más longeva en el trono británico. Así lo ha develado el pinchadiscos de la BBC Chris Evans, puesto que es amigo de uno de los DJs que ha puesto música a un banquete celebrado en el castillo de Windsor (uno de los favoritos de la reina). Dicho DJ tenía que amenizar la fiesta y puso "la típica música adecuada para bailar", según recoge la web musical NME.

Entonces, en un momento, el DJ (cuyo nombre se desconoce) decidió pinchar esta canción de ABBA, cuyo título podría traducirse como "la reina del baile". Según cuenta, Isabel II (que cumplió 91 años el pasado abril) sonrió ampliamente en cuanto la oyó y se dirigió a la pista de baile, antes de decirle a los allí presentes —tal y como ha explicado el músico—: "Siempre intento salir a bailar cuando suena esta canción, porque soy la reina y porque me gusta bailar". FAN.

Al parecer, los invitados se quedaron con la boca abierta, e incluso uno de ellos llegó a exclamar: "My goodness me, there is the Dancing Queen" ("Dios mío, aquí si que hay toda una reina del baile").

Isabel, bailonga, que te hemos pillado...

La Reina Isabel II antes y después La Reina Isabel II antes y después



1 of 62 Comparte esta galería:





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest