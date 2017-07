Los toros, al revés que la compresa: "Que se note, que transpire y que traspase"

El presidente de la plaza de toros de Ávila, Juan Carlos Navas, ha asegurado que los festejos deben ser lo contrario de las compresas: "Que se note, que transpire y que traspase".

Según informa Salamanca24horas, Navas ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la corrida con la que se celebrarán las bodas de oro del coso abulense.

"Como lo de la compresa, recuerdan ustedes, que no se vea, que no traspase, que no transpire, que no se note y que no nada. Pues no. Que se note, que transpire y que traspase. Somos españoles, defendemos nuestra fiesta, y por encima de todo, la vamos a seguir defendiendo", ha asegurado.

Las palabras de Navas han sido recibidas con un fuerte aplauso por los presentes. Poco después, ha recodado que "un filósofo dijo: 'Pobre país el que olvide su cultura y sus tradiciones". "Por desgracia tratamos de olvidarnos demasiado", ha añadido.

"No me voy a meter mucho, porque es lo manido, lo llevado y lo traído, con los antitaurinos, porque siempre es un tema que obvio. Ni soy cazador ni pescador, y por eso no ataco a la caza ni a la pesca, donde también mueren animales y no les gusta morir, se lo juro. Esto es la ley de la vida", ha zanjado.