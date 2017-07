El mensaje de Iñaki López a Pablo Motos en 'LaSexta Noche'

Pasaban cuatro minutos de las 23:00 horas de la noche cuando Iñaki López, presentador del programa LaSexta Noche, dio por terminado el primer tramo del espacio de tertulia política para dar paso a la primera entrevista de la noche.

Una entrevista que llevaban tiempo persiguiendo, según confesó el propio López, que aprovechó la ocasión para enviar un recadito cariñoso a otro presentador de la casa, Pablo Motos, presentador de El Hormiguero en Antena 3. (Puedes verlo pinchando aquí, a partir del minuto 1:29:00).

"Si no me equivoco nos vamos a ir con una entrevista que hacía mucho tiempo que habíamos solicitado, que estábamos esperando y que nos ha dado en exclusiva el jugador de la NBA Pau Gasol. Qué le vamos a hacer, Pablo Motos, no siempre se gana. En esta ocasión estuvo con nosotros el invitado más espectacular".