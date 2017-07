La genial aclaración de un padre para felicitar a su hija en Facebook

La gran mayoría de los adolescentes vive con miedo a lo que puedan hacer sus padres en redes sociales, pero principalmente en Facebook.

La red social de Mark Zuckerberg suele ser un gran caldo de cultivo para que padres y madres dejen volar su imaginación y encuentren forma de dejar en ridículo —siempre desde el cariño— a sus hijos.

Pero en cuanto a trolear a una hija se refiere este hombre se lleva la palma. Joe Pellat, decidió felicitar a su hija con una imagen en la que se puede ver a la mujer, que cumplía 21 años, con una foca al lado.

El hombre, ni corto ni perezoso, decidió poner: "Feliz 21 cumpleaños a mi preciosa hija (la de la izquierda) Raylin". La propia Raylin ha hecho una captura de la broma de su padre y la ha publicado en su cuenta de Twitter, donde ha sido todo un éxito.

El tuit lleva en pocos días más de 140.000 retuits y numerosos comentarios.

Thanks for the clarification, Dad. pic.twitter.com/Y2ulMh7sJV