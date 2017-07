El polémico embajador ruso en Washington vuelve a Moscú

El embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak, figura central en la investigación sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones generales en EE.UU., ha regresado a Moscú tras casi una década como enviado diplomático, según ha informado la embajada rusa en Washington.

Kislyak, que dirigía la legación diplomática en Washington desde 2008, "concluyó su misión" en la capital estadounidense este sábado, según ha indicado la embajada en su cuenta oficial de Twitter.

Ambassador S.Kislyak has concluded his assignment in Washington, DC

Minister-Counselor D.Gonchar will act as Chargé d'Affaires ad interim🇷🇺 pic.twitter.com/180FfyQvXK