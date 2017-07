'Juego de Tronos' saca jugo al encuentro más esperado

En el segundo episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos han pasado muchas cosas pero los fans sólo hablan de una cosa. Y es algo que no ha pasado en este capítulo, sino que llega en el siguiente.

¿Por qué se habla tanto de ello? Porque los creadores saben que es lo que más expectación cauda entre los seguidores de la serie, y lo han exprimido al máximo en Bajo la tormenta.

SPOILERS: si no quieres saber lo que pasa en la séptima temporada de Juego de Tronos, no sigas leyendo.

¿Quién es Azor Ahai, el príncipe que fue prometido, el héroe que derrotará a los Caminantes Blancos según las profecías?

Esta es la gran pregunta de la serie, y Juego de Tronos le ha sacado todo el jugo al picar a los fans con el inminente primer encuentro entre Daenerys Targaryen y Jon Nieve, los dos principales candidatos.

Los seguidores se han vuelto locos en las redes, convirtiéndo "Jon y Daenerys" en tendencia mundial.

La Madre de Dragones ha reclamado la presencia del Rey en el Norte para que le jure lealtad. Tyrion se ha encargado de pedirlo, por lo que ha causado buena impresión en Jon y Sansa, a los que trató bien. No así entre los norteños, que desconfían de cualquier Lannister y tienen dudas sobre los Targaryen. Y además, quieren mantener su independencia del Trono de Hierro, al que ella aspira.

Aún así, el bastardo Stark ha sacado la cara por mantener una reunión con ella. ¿Cómo lo recibirá Daenerys en Rocadragón? La última Targaryen está desconfiada y metiendo caña entre sus filas, y Olenna Tyrell ha plantado la semilla de la duda incluso hacia Tyrion, el único que ha defendido a Jon ante ella.

Melisandre ha echado más leña al fuego al decir a Daenerys que cree que tiene un papel que cumplir... pero que otro también lo tiene. La sacerdotisa de fuego ha cantado las alabanzas de Jon ante la khaleesi, pero eso no hace más que darle otro motivo para que haya rivalidad entre ellos.

Y el peor de los motivos es el linaje de Jon. Si resulta ser hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, y se descubre que lo tuvieron después de casarse, sus derechos sobre el trono serían superiores a los de ella. ¿Reconocerán los dragones su sangre? ¿O lo rechazarán como un enemigo de su 'madre'?

Si no puedes esperar, el tráiler del tercer episodio de la séptima temporada ya está disponible. Y parece que Daenerys no va a ablandarse un ápice.

El propio Kit Harington (Jon Nieve) ha comentado la reunión entre ambos personajes, que está "seguro" de que sucederá. "Todavía habrá que ver qué tipo de relación establecen, si se pelearán, si se enamorarán o si simplemente se aliarán, o serán incapaces de hacerlo...", ha planteado.

