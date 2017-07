Es algo que muchos desean y... él se deja querer. Gerard Piqué publicó este domingo una fotografía en la que aparece abrazado a su compañero el brasileño Neymar y que acompaña con un breve texto: "Se queda".

El futuro del delantero brasileño en el equipo azulgrana está en entredicho por el interés del Paris Saint-Germain en hacerse con sus servicios.

El mensaje se ha convertido en una auténtica sensación en Twitter tras más de 100.000 retuits. Tanta repercusión ha tenido que todo el mundo en las redes sociales ha hecho el mismo comentario: con anuncios así, Piqué ejerce ya como presidente del Barcelona.

No es un comentario al azar, dado que el propio futbolista ha expresado en más de una ocasión su deseo de presidir el club azulgrana en un futuro. "Sí, es cierto, me gustaría ser presidente del Barça. Es el paso que me gustaría dar una vez me retire", aseguró en TV3 en 2016.

"De entrenador no me veo, es un papel en el que no disfrutaría tanto. En cambio, de presidente, creo que lo podría hacer muy bien porque el club es lo que me apasiona. También veo que mi carrera como jugador se acaba y que el paso es ser presidente", añadió.

Más recientemente, en mayo de 2017, Piqué volvió a afirmar: "Lo he dicho muchas veces. A corto plazo, no. Intentaré jugar muchos años y después ya veremos. Pero bueno, por lo que vemos, todos los presidentes, con el paso de los años van cayendo, así que me lo pensaré".

Estos son algunos comentarios que ha generado el tuit de Piqué:

Recuerdo que Piqué consiguió a Rakuten como patrocinador. Entonces, de verdad, no es que quiera ser presidente algún día. Es que ya lo es. — Dani Senabre (@danisenabre) 23 de julio de 2017

Lo bueno de Piqué es aún le quedan muchos años de jugador/presidente y cuando se retire de jugador seguirá de presidente. — -1899- (@_Futbolero_) 23 de julio de 2017

Gerard Piqué Bernabéu es más que un simple jugador, y es más que un simple presidente. Gerard Piqué Bernabéu es la voz del barcelonismo. — Alex Rodriguez (@_alexrodrigz) 23 de julio de 2017

DON GERARD PIQUÉ BERNABÉU



PRESIDENTE, JUGADOR Y CULE DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA pic.twitter.com/aQEN9PGQX5 — Bruno (@SoldierFCB) 23 de julio de 2017

No habla Bartomeu. Habla el presidente verdadero.



"Se queda" Gerard Piqué. pic.twitter.com/euj6XB2hWC — El 10 (@el10blaugrana) 23 de julio de 2017

Y así es como Piqué ejerce de presidente del club. Neymar se queda. pic.twitter.com/auxgtn0YG1 — Humor Culé ™ (@elhumorcule) 23 de julio de 2017

Piqué es el presidente que merecemos. En serio, no imagino lo que pasará cuando alguien como él dirija al club. Barcelonismo. — El 5 Culé (@Puyolofia) 23 de julio de 2017

Piqué con 2 palabras ya ha hecho más que Barto en lo que lleva de presidencia.

El verdadero presidente. Mi president pic.twitter.com/COb6cX0rPq — Vin (@VinHCFCB) 23 de julio de 2017

Lo de Piqué es acojonante ya. Cada día nos sorprende más pero para bien. Que ganas tengo de que sea presidente del club. — FCB1899 🔵🔴 (@SoldierOfMessi) 23 de julio de 2017

#PIQUEPRESIDENTE

Ha hecho más por este club que cualquiera de los directivos y secretarios técnicos desde Laporta.

Gracias @3gerardpique — President Pique (@micropinionsp) 23 de julio de 2017

Pique ejerciendo de Presidente y jugador desde 2008. pic.twitter.com/OE1vrjzckc — IngCule (@IngCule1899) 23 de julio de 2017

Y Don Gerard Piqué hace lo que no ha sido capaz de hacer algún directivo , futuro presidente Piqué! — xarlybo (@xarlybodu) 23 de julio de 2017