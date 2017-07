Da plantón a su cita en 'First Dates' sólo con escuchar su voz

"Hoy puede ser un gran día y un momento muy especial". Ése es el mensaje que dejó grabado en vídeo Olga, una participante de First Dates (Cuatro) que acudió al programa de este lunes dispuesta a conocer a alguien. Ese alguien iba a ser David, pero todo se truncó y no llegaron ni a sentarse a cenar.

En las imágenes sólo se veía la boca de Olga y se le escuchaba decir esa frase, lo que le bastó a David —que desconocía que su cita estaba a unos pocos metros escuchando lo que decía— para asegurar que no le gustaba nada "ni el mensaje ni lo que he visto". Según afirmó después, esos labios le habían transmitido "inseguridad".

Olga es una mujer positiva que siempre deja lugar para el amor y David podría ser el hombre del cual enamorarse... o no #FirstDates387 pic.twitter.com/DqJbHOLv2W — First dates (@firstdates_tv) 24 de julio de 2017

"Antes de hacérselo pasar mal a ella prefiero no estar", se justificó para no cenar. Carlos Sobera intentó mediar e invitó a Olga a que se uniera a David en la barra. "Creo que cuando te vea esos ojos va a cambiar de opinión", aseguró el presentador, que no fue muy desencaminado.

"Yo hubiera cenado porque creo que al margen de tener algo más se puede conocer a las personas. Considero que hay que tener un poquito de empatía", le dijo Olga al volver a escuchar los argumentos de él. "Ahora, escuchándola... voy a cenar", recapacitó David.

Sin embargo, el tren había partido. "Si él no quiere conocerme y de entrada ya ha visto que no, ahora yo no quiero cenar. Prefiero conocer a otra persona que cuando me vea tome la iniciativa y crea que soy una persona muy valiosa en otros aspectos", sentenció Olga, que se despidió de Sobera con la promesa de volver al programa pronto.