"Nada de esto fue un error, ohhhhhh, nada fue un error"... La canción con la que Coti triunfó en España a comienzos de la década de los 2000 tiene mucho que ver con... Ángel María Villar. O eso piensan sus directivos más fieles en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quienes querían homenajear al director detenido con un montaje al pegadizo ritmo de la canción del cantante y compositor argentino.

El surrealista detalle lo publicó el diario El País hace unos días, en una crónica sobre la estrategia de defensa de Villar, detenido junto a su hijo Gorka en el marco de una operación contra la corrupción en el fútbol español. Un empleado de la Federación habría contado que esos directivos leales tenían la idea de "recibirle en pie y con aplausos" el pasado jueves, mientras se proyectaba el citado vídeo montaje.

El agasajo no se celebró porque Villar estaba detenido y fue enviado a prisión ese mismo día. "Tengo una mala noticia. No fue de casualidad", habría cantado Coti. No sabemos si los directivos de la RFEF habrían coreado: "Los errores no se eligen/Para bien o para mal/No fallé cuando viniste, y tú, y tú/No quisiste fallar". La imagen habría sido impagable.

En cualquier caso, el mensaje que esos responsables federativos querían enviarle a su líder encarcelado con la canción está claro: todo está bien, no hay nada que perdonar, qué bonito fue mientras duró. El problema es que, según la investigación y el auto del juez Santiago Pedraz, "lo que duró" fue una estrategia para desviar millones de euros de fondos de la RFEF, intercambio de favores, juego de influencias y amaño de elecciones.

¿Seguro que "nada de esto fue un error"?