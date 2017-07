El tuit que mejor define la amistad entre dos adultos que enloquece Twitter

La definición de la amistad entre dos adultos que ha realizado la tuitera Lyndsey Gallant (@apocalynds) ha arrasado en Twitter. El mensaje, que tiene más de 47.420 retuits y 113.300 me gusta, resume en pocas palabras un rasgo tan humano como la procastinación en la amistad.

Adult friendship = 2 people saying "I haven't seen you in forever! We should really hang out more" over and over again until one of you dies — Lyndsey Gallant (@apocalynds) 23 de julio de 2017

"La amistad entre adultos = dos personas diciendo '¡no nos vemos desde hace mil años! Deberíamos vernos más', así una y otra vez hasta que uno de los dos muere".

Ante la tremenda repercusión de sus palabras, que han generado además cerca de 500 comentarios, la tuitera Lyndsey Gallant ha llegado a una conclusión:

Wow this joke really resonated with people, huh!

We all have so much in common.



We should all really hang out sometime. — Lyndsey Gallant (@apocalynds) 25 de julio de 2017

"¡Wow, esta broma ha tenido realmente repercusión entre la gente, eh! Todos tenemos mucho en común. Todos deberíamos juntarnos más en algún momento".

... Y se ha hecho un propósito al más puro estilo "ya nos vemos, si eso":

Let's not wait so long for next time. Seriously! — Lyndsey Gallant (@apocalynds) 25 de julio de 2017

"¡No debemos esperar tanto tiempo la próxima vez, en serio!"