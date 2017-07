Kate es una madre más: así lidia con las rabietas de su hija Carlota

La realeza no es inmune a los pequeños dramas de la vida diaria. Así lo demostró la pequeña princesa Carlota cuando tuvo una pequeña gran rabieta durante la visita de los duques de Cambridge a Hamburgo, Alemania, el pasado viernes 21 de julio.

Los duques de Cambridge saliendo del aeropuerto de Hamburgo en su último día de viaje oficial a Polonia y Alemania.

La familia volvía a Londres tras su viaje oficial de cinco días por Polonia y Alemania cuando se pudo ver a la pequeña de sus hijos, Carlota, de dos años, visiblemente enfadada. Por suerte, la duquesa de Cambridge calmó rápidamente a la niña, mostrando que es una madre como otra cualquiera.

En las fotos se puede ver cómo Kate se agacha para ponerse casi de rodillas, al nivel de su hija. Esta técnica de situarse a la misma altura de los pequeños es algo muy habitual de los duques de Cambridge.

Princess Charlotte is consoled by her mother after appearing to throw a tantrum while the royals are on tour pic.twitter.com/ANgRKf1nbD