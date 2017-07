Un bloguero de la revista Discover ha colado varias referencias a Star Wars en un artículo supuestamente científico publicado en varias revistas científicas especializadas. "El artículo es una mezcla absurda de errores, plagios y citas cinéfilas. Lo sé porque lo he escrito", ha explicado él mismo en su blog, donde firma como Neuroskeptic.

Su propósito era denunciar el funcionamiento de las revistas predatorias, publicaciones supuestamente científicas que cobran una tasa a sus usuarios para ver publicados sus artículos. La sospecha de Neuroskeptic era que estas revistas no sólo no contrastan los textos que publican, sino que ni siquiera tienen un comité encargado de leérselos para detectar los errores de bulto. Lo que ha pasado con su artículo lo demuestra.

Estas son algunas de las frases que incluye, con referencias a los "midiclorianos", un elemento inventado de la saga de La Guerra de las Galaxias o a Kylo Ren, el villano de las últimas entregas: "Además de aportar energía celular, los midiclorianos otorgan sensibilidad a la fuerza"; "otro elemento relacionado con la producción de ATP es el ciclo de ácido cítrico, también llamado ciclo Kyloreano por su descubridor".

Entre las revistas que han dado por buena su su disparatada "investigación" y la han publicado están la International Journal of Molecular Biology: Open Access, la Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics y la American Research Journal of Biosciences. La American Journal of Medical and Biological Research aceptó el artículo, pero le pidió al autor más de 300 euros para publicarlo, a lo que él se negó.

