Un usuario denuncia que una mujer practicaba sexo oral a su conductor de Uber en pleno viaje

Un cliente de Uber de Boston (EE UU) ha advertido a la compañía, a través de las redes sociales, después de que una mujer practicara sexo oral al conductor que le llevaba —según informa Antena 3—.

El usuario, que logró grabar la escena, ha publicado en Twitter y en Facebook un mensaje protestando por el servicio que Uber le ofreció: "El 16 de julio tuve el viaje de Uber más peligroso de mi vida", escribe Aner Manuel Martínez, quien asegura que hasta que no estuvo dentro del vehículo no se percató de que había otro pasajero en el asiento de copiloto.

"Pensé que podía tratarse de un miembro de la familia del conductor o algo así", asegura Martínez en la página de Facebook de Uber.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq