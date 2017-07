'Keep calm and carry on': el consejo de Alberto de Mónaco al príncipe Enrique

El príncipe Enrique está en una situación delicada. El segundo hijo de Carlos de Inglaterra y la difunta Diana de Gales (de quien justo ahora se cumplen 20 años de su muerte) lleva aproximadamente un año saliendo con Meghan Markle, una actriz estadounidense conocida por su papel en la serie de abogados Suits. Enrique, quinto en la línea de sucesión al trono británico, ya ha tenido más relaciones que han sido conocidas por el gran público, pero esta parece que va muy, muy en serio.

De hecho, el romance ha sido aceptado incluso por la casa real británica, que el pasado noviembre denunció la "abusiva" campaña de acoso por parte de la prensa británica y afirmó que los medios habían "cruzado la línea". Markle y el príncipe han compartido vacaciones, partidos de polo y escapadas. Incluso asistieron juntos (aunque solo a la celebración, no a la ceremonia) a la boda de Pippa Middleton, la hermana de Catalina de Cambridge, esposa del hermano mayor de Enrique, el príncipe Guillermo. Es un momento delicado, porque el romance es conocido pero no es del todo público ni oficial.

Enrique no es el primer miembro de una familia real que se ve en un brete similar. De ahí que haya otros más que dispuestos a darle consejos al joven príncipe. Ese es el caso de Alberto de Mónaco, que ha hablado del asunto durante una entrevista concedida a la revista People. Él precisamente sabe lo que es que un príncipe europeo se enamore de una actriz estadounidense, porque es justo lo que vivieron sus padres, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly.

Para el soberano monegasco, la pareja está "haciendo un buen trabajo", puesto que el simple hecho de acostumbrarse al protocolo y de lidiar con la prensa "es algo bastante duro". "Especialmente en la familia real británica, sometida al escrutinio de la prensa como ninguna otra", afirma, y cree que aunque "parece que están teniendo éxito" por el momento, "tarde o temprano tendrán que enfrentarse de forma directa a todos los ataques", ha asegurado en referencia a la prensa.

El monegasco le ha dado al príncipe inglés un consejo muy británico: "Por ahora lo están haciendo bien. El único consejo que es daría es la expresión británica 'Keep calm and carry on' ('Mantén la calma y sigue adelante')".

"No me puedo imaginar cómo tiene que estar siendo esto para ellos, para ella", ha comentado. "Por un lado, el hecho de ser actriz te prepara un poco, pero nada te puede preparar para aguantar ese ritmo. En particular ahora, que cada vez es mayor. Es difícil de aguantar para cualquiera". De hecho, como ha explicado, también fue difícil para su actual esposa, Charlene, que antes venía de una discreta carrera como nadadora profesional: "No me puedo imaginar cómo debe ser ahora con el ritmo incesante que tienen las noticias y las redes sociales".

"Mi madre día que ser actriz te puede preparar un poco. Hace que te familiarices con la prensa. Pero en aquellos días la prensa era un poco más respetuosa. Hoy, especialmente los fotógrafos, han cambiado mucho", ha relatado Alberto, que ha recordado también las enseñanzas de Gracia Patricia de Mónaco. "Cuando íbamos de vacaciones juntos, le regalábamos una hora de nuestra primera mañana a los fotógrafos. Les dejábamos tener esa hora y en compensación ellos nos dejaban seguir con nuestras vidas en vacaciones".

