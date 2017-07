Frank Blanco tiene que explicarse tras alarmar a sus seguidores con esta foto

El periodista Frank Blanco, presentador del programa de LaSexta Zapeando, alarmó este jueves a sus seguidores tras publicar en Instagram una foto en la que aparecía en el hospital y, aparentemente, a punto de someterse a una operación.

"Y así he empezado el jueves...pero todo bien! 👍Buenos días! Luego nos vemos en Zapeando, por supuesto", escribió por la mañana.

La foto generó reacciones como estas:

"Qué te paso?????"

"Qué ha pasado?"

"Cuídate!!"

"Que no sea nada.."

"Oohhhh espero q no sea nada grave y que te recuperes pronto"

"Espero que no sea nada grave, cuídate mucho!!!!"

Tras el revuelo, el propio Blanco ha publicado otra foto en Instagram en la que tranquilizaba a sus seguidores: "Menudo revuelo con la foto anterior! Me han hecho una infiltración para mi espalda... Nada importante. No quería alarmar a nadie. Estoy bien y listo para presentar Zapeando un día más. Gracias por vuestros mensajes, y por el cariño, pero ya sabéis que mala hierba nunca muere!"

Posteriormente, en el mismo programa, el presentador ha vuelto a aclarar que está bien. "Estoy vivo. Soy mayor, como sabéis, tengo un 'problemilla' en la espalda y me han puesto una inyección y me he ido a mi casa. Y, tonto de mí, en cinco minutos de descanso he subido una foto diciendo: 'Mira cómo he empezado el jueves'. Y la gente se ha preocupado, pero que no pasa nada. Y eso que he puesto: 'Todo bien".