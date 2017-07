La foto que demuestra que te puedes encontrar DE TODO en el metro de Nueva York

Está claro que uno se puede encontrar de todo en el Metro de Nueva York. Así lo demuestra una foto publicada en Twitter que el periodista Matthew Chayes tomó un día cualquiera en uno de los vagones de metro de la ciudad. La publicación lleva alrededor de 2.500 retuits en unas pocas horas.

En la imagen se puede ver a un joven de pie en el vagón de metro. Nada fuera de lo normal si no fuese porque el chico va acompañado de un gigantesco pavo real que, con su cola, ocupa casi lo mismo que un humano. Además, parece que el resto de pasajeros ni se inmuta, así que no debe ser lo más raro que ha subido en esos trenes.

Midday on the @NYCTSubway. Guy walks onto a train with this. pic.twitter.com/Ca67la8Dvv