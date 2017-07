Críticas a la periodista Empar Moliner por comparar "ser catalán en España" con ser "gay en Marruecos"

La periodista catalana Empar Moliner se ha convertido en 'trending topic' este sábado por el artículo que ha publicado en las páginas del diario Ara.

En dicho artículo, titulado 15.000 personas, Moliner compara ser catalán con ser homosexual en Marruecos. Este es el párrafo donde lo hace:

"No es pot permetre que Catalunya, tot i la " deriva secesionista " i el " deseo sedicionista " i la gallina macerada en balsàmic (que vindria a ser la polla en vinagre), surti de la recessió i provi de donar feina als catalanets que hi vivim i ens hi provem de guanyar la vida. Que Catalunya sigui una de les "comunitats" (en diuen així) que surten de la crisi no ens va bé. El que ens va bé és que li vagi malament. ¿Té un altre sentit si no? Ser català a Espanya és com ser gai al Marroc, salvant les distàncies".

"No se puede permitir que Cataluña, a pesar de la "deriva secesionista" y el "deseo sedicionista" y la gallina macerada en balsámico (que vendría a ser la polla en vinagre), salga de la recesión y demuestre que da trabajo a los catalanes que vivimos y nos intentamos ganar la vida. Que Cataluña sea una de las "comunidades" (lo llaman así) que salen de la crisis no nos va bien. Lo que nos va bien es que le vaya mal. ¿Tiene otro sentido si no? Ser catalán en España es como ser gay en Marruecos, salvando las distancias".