La carta viral de una madre al hombre que le dijo "siento pena por ti" cuando vio a sus hijos

Las madres y los padres de familias numerosas se enfrentan con frecuencia a un comentario: "¡Madre mía, no sé cómo lo haces!". No es una coletilla mal intencionada, pero siempre tiene un cierto retintín, como si tener (tantos) hijos fuese lo peor que pudiera pasarle a una pareja. A menudo, ante ese comentario, los padres supuestamente infelices se sonríen y siguen cuidando de sus retoños. Pero Courtney Lester se hartó.

Esta madre de tres hijos estaba un día en un supemercado, haciendo la compra para casa. Sus dos hijas mayores iban en el carro de la compra y el pequeño iba colgado de ella con una de esas bolsas-kanguro. Fue entonces cuando un hombre se le acercó y le dijo: "Siento pena por ti, con las manos ocupadas con todos esos niños".

Su respuesta a ese hombre -una respuesta a posteriori- se ha convertido en viral por la claridad con la que habla de los problemas que entraña tener varios hijos pequeños pero también de la felicidad que supone tener una familia amplia: "Mis hijos son bendiciones. No son ciudadanos modélicos porque, bueno, son niños. Hacen ruido, se portan mal y a veces tienen malos modales. Pero son buenos".

Y prosigue: "La verdad es que estoy muy ocupada. No veo que llegue la hora de dormir. Alguno de mis hijos siempre necesita algo, pero nunca los he visto como un inconveniente y, por supuesto, nunca como una razón para que alguien sienta pena por mí. Ni siquiera en los días en los que no hay manera de hacerse con ellos y nada de lo que hago parece suficientemente bueno".

"Si tener tres hijos me pone automáticamente las manos llenas, que así sea. Pero, por favor, nunca sientas pena por mí porque mi corazón está más lleno de lo que mis manos podrían estarlo".

Su respuesta fue publicada en Facebook hace un mes, pero ha sido ahora cuando ha salido a la luz y se ha convertido en un fenómeno viral: ha sido compartida más de 12.000 veces.

Madres e hijos hace 50 años Madres e hijos hace 50 años



1 of 40 Comparte esta galería:





Lo que los raperos aprendieron de sus madres