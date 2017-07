Maduro escanea en directo su carné para votar y la pantalla dice que "la persona no existe"

El carné creado por el gobierno venezolano para acreditar a los beneficiarios de sus programas sociales —y que sería usado para vigilar el voto en la polémica Constituyente— le ha jugado una mala pasada al presidente Nicolás Maduro.

"Vamos a hacer el chequeo de mi Carnet de la Patria para que quede registrado que yo vine a votar, y mi Carnet de la Patria quede marcado para toda la vida. Que voté el día histórico de la Constituyente", ha dicho el mandatario este domingo tras votar.

VIDEO| maduro chequea su carnet de la patria y el registro on line arroja: LA PERSONA NO EXISTE O EL CARNET FUE ANULADO. Su cara: un poema pic.twitter.com/NyeK8E3G3u — Diana Carolina Ruiz (@dianacaroruiz) 30 de julio de 2017

"¿La leyó?", ha preguntado Maduro a la mujer que escaneaba los documentos con un teléfono inteligente, a lo que ella ha respondido afirmativamente. Pero en la pantalla del aparato ha aparecido un mensaje muy diferente: "La persona no existe o el carné fue anulado". La imagen ha sido captada por una cámara de la televisión gubernamental y se ha viralizado en redes sociales.

El Carnet de la Patria está dotado de un 'código qr' (similar a un código de barras), que almacena la información personal del usuario y permite entre otras cosas adquirir alimentos subsidiados, en grave escasez.

UN MECANISMO DE CONTROL SOCIAL

La oposición asegura que ese documento es un mecanismo de control social, que se utiliza con fines políticos. El percance ha sido aprovechado por los dirigentes opositores como Julio Borges y Freddy Guevara para llamar a los beneficiarios de los programas sociales a no votar, pues a su juicio no habría manera de que los descubrieran. "El sistema no funciona, y si eres empleado público no pueden saber si votaste o no", escribió Guevara en Twitter.

Es decir: el sistema no funciona, y si eres empleado público no pueden saber si votaste o no! Resistencia vzla! https://t.co/ikYfLywbHt — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 30 de julio de 2017

Maduro había dicho que los titulares del carné debían presentar el documento en los centros de sufragio para verificar su participación, si bien el poder electoral no lo puso como requisito.

El mandatario, que había ordenado que todos los empleados públicos debían votar, asegura que más de 15 millones de venezolanos, de una población total de 30 millones, poseen el carné.

La elección de la Constituyente, considerada por la oposición como un mecanismo "fraudulento" para aferrar a Maduro al poder, se realizó este domingo en una violenta jornada que ha dejado una decena de muertos.

