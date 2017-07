Trump prescinde de Anthony Scaramucci como jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, según 'The New York Times'

Donald Trump ha despedido a Anthony Scaramucci, el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, según The New York Times. El periódico estadounidense cita fuentes cercanas al equipo del presidente para señalar que este ha tomado la decisión de prescindir del ejecutivo, al que nombró hace solamente diez días.

El fichaje de Scaramucci para el puesto de director de Comunicaciones provocó una convulsión en el ya de por sí enfangado equipo de Trump y provocó la salida, primero, del portavoz Sean Spicer y más tarde la del jefe de gabinete, Reince Priebus.

La influencia de Scaramucci sobre Trump era tal que hablaba directamente con él y no con John F. Kelly, el jefe de gabinete que sustituyó a Priebus y su superior inmediato. Habría sido Kelly, según las fuentes citadas por The New York Times, quien habría pedido a Trump que Scaramucci abandonase su puesto.

No está claro, informa el periódico estadounidense, si éste dejará la Casa Blanca o permanecerá en ella para ocupar otro puesto. La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que señala que "Scaramucci ha sentido que lo mejor era darle al jefe de Gabinete John F. Kelly la oportunidad de construir su propio equipo. Le deseamos lo mejor".

