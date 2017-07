Donald Trump pulveriza todos los récords. Es el jefe con el dedo más rápido del planeta. Nunca antes nadie modificó tanto y tan a fondo su gabinete en tan poco tiempo. Casi no le da tiempo a sus empleados a demostrar lo que valen, pero parece que sí los testa lo suficiente como para, según su exigente criterio, saber que no los quiere. O para que ellos le vean el plumero -o el flequillo- y se vayan pitando de la Casa Blanca. Unos son despedidos, otros renuncian a sus cargos, pero el resultado es el mismo: un gabinete que parece una olla de grillos.

El último escándalo ha sido fulminante, ni una semana ha durado como jefe de comunicaciones el polémico Anthony Scaramucci.

Aquí tratamos de hacer repaso de las cabezas cortadas y de los portazos de la administración Trump. Alguno faltará, pero es que no nos da tiempo ni a quedarnos con sus nombres, señor presidente...

El caso más sonado ha sido el del jefe de gabinete, un cargo que casi se compara con el de un primer ministro, renunció a los 189 días, un tiempo que se calificó de récord, pero que ha sido más que superado por Scaramucci el breve. Su nombre es Reince Priebus. Ocurrió el viernes pasado. Su sustituto es el que ha sido hasta ahora el secretario de Seguridad Interior, John. F. Kelly.

Speaking at my last @GOP mtg as Chair. Discussing Cabinet, transition, victory, & all we accomplished in the last 6 yrs. Now let's go #MAGA pic.twitter.com/3HLFM0nYKA — Reince Priebus (@Reince) 18 de enero de 2017

El Consejero de Seguridad para el Medio Oriente, Derek Harvey, por su parte, duró 187 días en el cargo y el secretario de Prensa, Sean Spincer, 183 días. Spincer precisamente dijo en su despedida que que tomaba la decisión por estar en desacuerdo con el nombramiento de Anthony Scaramucci -el hoy defenestrado- como director de comunicaciones.

Asimismo, destaca el exasesor presidencial, Elon Musk, que permaneció en su cargo 133 días y el exdirector del FBI, James B. Comey Jr., quien duró 110 días en su puesto. La exsubjefa de Gabinete, Katie Walsh, permaneció 70 días.

El exdirector del FBI, James B. Comey Jr.

El exasesor de seguridad nacional, Mike Flynn renunció con 23 días en su trabajo y también la Fiscal General Interina, Sally Yates que estuvo en el puesto once días y luego fue despedida, en enero pasado, por no apoyar el veto a inmigrantes de países de mayoría musulmana decretado por el republicano.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, fue en marzo por el Gobierno de Donald Trump tras haberse resistido a presentar la dimisión, tal y como le había ordenado el Ejecutivo. Lo veían como a alguien demasiado ligado a la administración previa, la de Barack Obama.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara (@PreetBharara) 11 de marzo de 2017

Ese mismo mes, el director de comunicación de la Casa Blanca, Mike Dubke, renunció a su cargo, en plena especulación sobre la reestructuración que Trump preparaba en su entorno, un intento de aislar su presidencia del desgaste constante por la investigación de los lazos su entorno con Rusia.

Hace menos de dos meses, por sorpresa, Walter M. Shaub, el director de la Oficina de Ética de la Administración Pública de Estados Unidos, presentó su renuncia, pese a que le quedaban seis meses en el cargo. Criticó abiertamente los conflictos de intereses del magnate como presidente.