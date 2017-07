Una invitada en 'Mad in Spain', expulsada tras golpear a la presentadora

El esperpento ha vuelto a Telecinco de la mano de Mad in Spain, el nuevo programa para las noches del domingo. Esta especie de Moros y Cristianos moderno está presentado por Jordi González, experto en moverse en este tipo de terrenos, y Nuria Marín, conductora de Cazamariposas.

Lo que pretende ser un programa de debate es en realidad un circo romano en el que el público jalea sin piedad a un grupo de tertulianos que lo mismo hablan de economía que de astrofísica.

En un momento del programa, y fruto de la tensión en el ambiente, una de las invitadas —porque sí, el público también participa— fue expulsada del plató tras "golpear" a Nuria Martín.

El tema a tratar era la infidelidad. "¿El verano fomenta la infidelidad?", preguntaban a los allí presentes. Tras un tenso intercambio de férreos argumentos entre Sofía Cristo y Cristina Tárrega, una señora del público quiso intervenir.

"Perdona Ana, no hables de respeto cuando me acabas de apartar la mano con tu mano", aseguraba Martín interrumpiendo el discurso de la invitada. "Además me has mandado callar dos veces, diciendo que de eso no hablas", prosiguió.

Tras esta afirmación, Jordi González gritó un: "Será sinvergüenza la tía, ¡fuera!". Y el público se puso a aplaudir la hazaña.

"Yo no he venido a hablar de mi libro caso como este señor", decía la invitada, que no pudo acabar la frase antes de que Jordi González le dijese: "No. Tú has venido a pontificar. Gracias, buenas noches, tu participación ha sido muy efectiva".

