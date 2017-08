El merecido 'zasca' de un tuitero a esta periodista de un medio ultraderechista en EEUU

Un GRANDÍSIMO y MERECIDÍSIMO 'zasca'. Eso es lo que le ha hecho el usuario de Twitter @wiseguy_wes27 a una periodista que cubre la Casa Blanca para el medio ultraderechista The Gateway Pundit, Lucian B. Wintrich, cuando la reportera ha hecho una publicación xenófoba y, encima, equivocada.

En el tuit de Wintrich se podía ver una foto de tres personas haciendo un corte de mangas al monte Rushmore, donde están esculpidas las cabezas de cuatro presidentes estadounidenses. Acompañando a la imagen se lee lo siguiente: "Vienen a nuestro país, roban recursos y después hacen mierdas como esta. Y los liberales aún se preguntan por qué los presionamos con controles de inmigración"

They break into our country, steal resources, then do shit like this. And libs still wonder why we are pushing for immigration controls... pic.twitter.com/Y5ZSv9jkgo