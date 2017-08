James Rhodes reconoce que aprende español viendo 'Sálvame' y Twitter no da crédito

El pianista británico James Rhodes, autor del bombazo editorial Instrumental y quien el pasado diciembre narró en el programa Salvados —presentado por el periodista Jordi Évole— cómo la violación de un profesor de boxeo le truncó la infancia, ha publicado un tuit reconociendo que para practicar español ve el programa —de Telecinco— Sálvame.

Las palabras de Rhodes, auténtico referente en algunos círculos culturales y que recientemente se ha mudado a Madrid, no han pasado desapercibidas para decenas de tuiteros:

Ahora se quien es Rafa Mora!! Oh god what have I done?

it's too late for you, I'm afraid we've lost you. It was good to know you.