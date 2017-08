La Unión Europea no reconoce la Asamblea Constituyente de Maduro

La Unión Europea y los Gobiernos de los Veintiocho no reconocerán la Asamblea Constituyente salida de las elecciones del pasado domingo en Venezuela que han sido boicoteadas por la oposición. Los socios europeos han evitado por ahora avanzar en sanciones contra dirigentes responsables de la crisis en Venezuela, tal y como ha reclamado España pero han rechazado países como Portugal y Grecia.

Los Veintiocho han instado al Gobierno de Nicolás Maduro a "tomar medidas urgentes para rectificar" y han avisado de que "la Unión Europea y sus Estados miembro están listos para aumentar gradualmente su respuesta en el caso de que los principios democráticos se socaven más y la Constitución de Venezuela no sean respetada" a través de una declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, consensuada previamente con los Veintiocho.

España ya dejó claro el domingo que no reconocerá los resultados de la Asamblea Constituyente y ha reclamado este martes que la UE apruebe medidas "restrictivas" contra "los responsables de la situación" en Venezuela tras la nueva detención de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López.

Portugal ha dejado claro sin embargo este martes que es "favorable a la vía diplomática", mientras que Grecia también ha defendido que "la Unión Europea debe crear la base para desempeñar un papel más eficaz en el futuro, como mediador" en la crisis venezolana con otros y ha esgrimido que "cualquier tipo de sanción podría traer el resultado opuesto", han explicado a Europa Press varias fuentes diplomáticas.

La UE y los Gobiernos europeos lamentan "profundamente" la decisión de las autoridades venezolanas de "seguir adelante" con la elección a la Asamblea Constituyente, que ha "empeorado la crisis" y "corre el riesgo de socavar otras instituciones legítimas previstas por la Constitución tales como la Asamblea Nacional".

"La Unión Europea y sus Estados miembro por tanto no pueden reconocer la Asamblea Constituyente dado que tienen preocupaciones sobre su representatividad efectiva y legitimidad y hacen un llamamiento al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que tome medidas urgentes para rectificar el rumbo de los acontecimiento", han subrayado en el texto pactado.

Declaration of High Representative @FedericaMog on behalf of the EU on Venezuela https://t.co/GrDofKsP1p