Dubái: un espectacular incendio afecta a uno de los rascacielos más altos del mundo

Un gran incendio ha afectado esta noche pasada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) a uno de los edificios residenciales más altos del mundo. Las autoridades locales, que no han informado de que haya víctimas, han evacuado la torre, que por segunda vez en pocos años ha sido devorado por las llamas.

El incendio comenzó en la mitad superior de la llamada Torre Antorcha y ya ha sido sofocado por los equipos de bomberos. Por el momento, no se han señalado las causas del fuego.

Residentes y testigos han publicado fotografías y vídeos del lujoso rascacielos de 79 plantas en las redes sociales. Imágenes publicadas por Protección Civil muestran que algunas luces seguían prendidas en los pisos inferiores del inmueble, mientras que la parte superior parecía estar totalmente quemada.

(Puedes seguir leyendo tras las fotos...).

La torre Antorcha ya sufrió un incendio en 2015 que provocó graves daños en el inmueble y obligó a evacuar algunos edificios cercanos. En enero, de hecho, Dubái anunció reglas más estrictas para minimizar los riesgos de incendio después de que en la Nochevieja de 2015 se quemara un lujoso hotel cercano a la zona donde se iban a lanzar fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año.

En noviembre de 2015, el fuego destrozó tres bloques residenciales en el centro de Dubái y obligó a suspender el funcionamiento de una línea de metro.

Hope everyone gets out and not inside sleeping! #torchtower #Dubai full of expats pic.twitter.com/oDToyH6BBc