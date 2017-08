El tuit viral que explica por qué hay conocidos que no te saludan por la calle (o por qué tú no lo haces)

¿Cuántas veces te has cruzado con alguien conocido por la calle y te has sentido rechazado cuando has visto que no te saludaba? Tranquilo, la usuaria de Twitter @Esunbreakable tiene la explicación y, cuando la veas, entenderás todo.

En la publicación de Twitter se puede leer la pregunta "¿Por qué no me saludaste por la calle?", acompañada de una foto desenfocada. ¡Era eso! Mucha gente no saluda por la calle debido a sus problemas de vista. Es más, si llevas gafas o lentillas seguramente también te haya pasado. Es tan usual que el tuit lleva ya más de 16.000 retuits en un par de días.

—¿Por qué no me saludaste en la calle?

— pic.twitter.com/Ma2JREVCpx — 🌸🌸🌸 (@Esunbreakable) 2 de agosto de 2017

Así que para la próxima, tranquilo, no hueles mal ni te odian. Simplemente, puede que no te saluden porque no te ven. Y, si no es así, casi mejor que no lo sepas.