La caja de herramientas "de señora" que está indignando a muchas mujeres

"¡Por fin lo han inventado!", así de sarcástica se ha mostrado una usuaria de Twitter (@Sweetcidia) tras encontrar una bolsa de herramientas destinada para las mujeres.

¿Por qué está destinada para las mujeres? Muy fácil, porque el mango de los artilugios es rosa. "Llevo años esperando para colgar un cuadro en la pared porque no encontraba las herramientas adecuadas", ha añadido la tuitera, que en pocas horas ha recibido numerosos retuits y decenas de comentarios.

El kit vale unos 35 euros y consta de 103 piezas de herramientas rosas "ideal para mantener y reparar las tareas del hogar".

¡POR FIN LO HAN INVENTADO! Llevo años esperando para colgar un cuadro en la pared porque no encontraba las herramientas adecuadas. pic.twitter.com/FSOlHAZJQu

El tuit ha recibido numerosos comentarios de mujeres mostrando su indignación por asociar el color rosa al género femenino. Algunas de ellas han optado por tomárselo con un poco de humor.

Pero estas casada? Porque son de señora, no de señorita.

😲¿Entonces hasta ahora he estado usando herramientas de hombre? No sé cómo he podido manejarlas sin automutilarme