Música electrónica interpretada por violines para celebrar 50 años del 'boom' de las discotecas

En 2015 el Royal Albert Hall de Londres recibió el concierto Ibiza Classics por primera vez. El sábado 5 de agosto, la música volvió a casa: más de 3.000 personas celebraron en Destino Ibiza el 50º aniversario de Pacha con un concierto inédito en España, interpretado por Pete Tong y The Heritage Orquestra de Londres.

El Huffpost aprovechó la ocasión para sumergirse el el interior del evento con la siguiente experiencia interactiva en 360º que comenzó con la canción Right Here, Right Now de Fatboy Slim.

Pete Tong, legendario productor y Dj de la BBC ofreció un concierto en el que reinterpretó en formato sinfónico los clásicos de la música dance que han sonado en Ibiza en los últimos 30 años junto con una orquesta compuesta por 65 músicos dirigida por Jules Buckley.

Tal y como afirmó el artista, con este show quiso rendir homenaje a Ibiza, el lugar donde comenzó su historia. Vinculado a Pacha entre los años 2003 y 2007, Tong es una de las voces más destacadas de la industria de la música electrónica de las últimas dos décadas y uno de los grandes embajadores mundiales de la música dance.

The Heritage Orchestra, colaboradora de artistas como Massive Attack o Björk, entre muchos otros, interpretó en el escenario de Destino Ibiza los éxitos fundacionales de la música electrónica como Strings of Life (Derrick May), Knights of the Jaguar (Suburban Knight), Belfast (Orbital), Insomnia (Faithless), Pjanoo (Eric Prydz),Your Love (Frankie Knuckles), Good Life (Inner City), o Finally(CeCe Peniston), esta última con la actuación de la célebre intérprete británica Jessie Ware.

El lunes 14 de agosto continuarán los actos de conmemoración con una edición extraordinaria de la reconocida fiesta Flower Power, en la que actuará la legendaria banda norteamericana The Blues Brothers.

