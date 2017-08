El preocupante vídeo de Sinead O'Connor en Facebook en el que habla de suicidio

"Luchando por estar viva". Así define su situación la cantante irlandesa Sinead O'Connor en un vídeo de 12 minutos que colgó el pasado viernes 4 de agosto en su perfil de Facebook. Un vídeo que en cuatro días ha recibido cerca de un millón de reproducciones y que ha sido compartido unas 6.000 veces. Hasta 2.300 comentarios arropan a la cantante en su lucha por superar una racha que parece especialmente mala.

O'Connor ha grabado el vídeo, en el que se le ve con su característica cabeza rapada en una habitación, sentada sobre la cama, al parecer de un hotel. De hecho, podría ser el motel en el que dice que vive ahora: "Ahora estoy viviendo en el motel Travelodge en el culo de Nueva Jersey. Quiero que todo el mundo sepa cómo es".

"Estoy completamente sola y no hay absolutamente nadie en mi vida más allá de mi doctor, mi psiquiatra, que es el hombre más dulce del planeta, que me dice que soy su héroe, y eso es la puta única cosa que me mantiene viva en este momento, que soy su maldita héroe... y eso es bastante patético", explica en el vídeo la intérprete, que cumplirá 51 años el próximo diciembre. "Si fuera por mí, ya me habría ido. De vuelta con mi madre... Porque he caminado sola por la Tierra durante dos años como castigo por mi enfermedad mental y me enfada que nadie se ocupe de mí, joder".

O'Connor ha tenido varios episodios polémicos en los últimos años. En diciembre de 2011 se casó en Las Vegas (Nevada, EEUU) con el que fue su cuarto marido, Barry Herridge, y se divorció 16 días después. En noviembre de 2015 fue hospitalizada después de que la policía la encontrara en un hotel de Dublín tras escribir un mensaje en su perfil de Facebook explicando que se había intentado suicidar. En mayo de 2016 pasó varias horas en paradero desconocido y fue encontrada ilesa poco después.

"Hay millones y millones de personas en el mundo como yo y no tiene tantos recursos como yo", afirma, primero embargada por la emoción y después entre lágrimas, con un póster de Nueva York detrás de ella. La cantante (que está diagnosticada con un trastorno bipolar, como le contó a Oprah Winfrey en 2007, cuando explicó que había intentado suicidarse el día de su 33º cumpleaños) ha afirmado que el hecho de perder la custodia de su hijo de 13 años y de sufrir tres enfermedades mentales la hace sentirse sola y aislada.

"Durante dos años mi vida entera ha girado alrededor de intentar no morirme, y eso no es vivir", explica. "Y no me voy a morir, no me voy a morir, pero aún así...". "La enfermedad mental es como la droga: se la suda quién seas", cuenta. "Y de repende la gente que se supone que te quiere y que te cuida te trata como una mierda".

Otros artistas, como la también cantante Annie Lennox, se han solidarizado con su situación. "Me doy cuenta de que Sinead tiene graves problemas de salud mental, pero parece estar completamente perdida y me preocupa su seguridad", ha dicho. "¿No tiene amigos o familia que puedan darle apoyo y amor? Es terrible verla en un estado tan vulnerable".

