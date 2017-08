"Bombón es un dulce esponjado de azúcar. No una mujer". Es uno de los mensajes que se pueden leer estos días en las estaciones y vagones de metro de la Ciudad de México. Se trata de una campaña del diccionario Larousse contra el acoso que está siendo muy compartida y aplaudida en las redes sociales.

Varios usuarios de Twitter han publicado las fotos y algunas de ellas cuentan ya con más de 40.000 RT. Se pueden leer definiciones como la de falda, "una prenda de vestir femenina que no debe usarse con miedo" o repulsión, "lo que provocas cuando acosas a alguien". La más rotunda: "No es no".

Wow con esta publicidad del metro 👏🏼👏🏼👏🏼💓 pic.twitter.com/zic37HufUt — vf (@jhossa_VF) 6 de agosto de 2017

Con esta redefinición de los términos Larousse trata de criticar y dar visibilidad a algunas actitudes machistas que, para algunos, están normalizadas y quedan impunes. Muchos deberían grabar a fuego estas definiciones en su mente.

