Frank Blanco enciende las redes con este comentario sobre el machismo en la música en 'Al Rojo Vivo'

Frank Blanco se ha convertido en objeto de duras críticas este miércoles por una intervención suya en el programa Al Rojo Vivo (La Sexta). El presentador de Zapeando, muy ligado a la radio musical, ha intervenido en el espacio conducido este verano por Cristina Pardo para dar su opinión sobre el machismo en las canciones y la iniciativa del Instituto Vasco de la Mujer de publicar una playlist con canciones recomendables y no recomendables por su contenido sexista.

Blanco ha comenzado diciendo que "escuchando lo que se está diciendo, me han entrado ganas de llamar al productor de Europa FM y decirle que cerremos". El presentador ha expresado su sorpresa por ver en la lista de "canciones machistas" el Me enamoré de Shakira: "Me llama la atención, porque es la historia de una mujer que cuenta cómo se enamoró de un hombre que es Piqué y que yo, siendo hombre y si fuese al matiz, podría ofenderme porque está hablando de la barbita y de los ojitos de Piqué y no sé si eso me gusta".

"La música, las canciones, tienen su contexto", ha argumentado el conductor de Zapeando, "y si una canción vulnera la ley, pues vayamos a denunciarlo adonde corresponda. Pero el límite tendría que ser la ley, porque más allá de eso, las canciones te gustan o no te gustan". "A lo mejor se nos está yendo un poco de las manos el meter en el saco del machismo tantas cosas", ha concluido.

Sus palabras han provocado una encendida discusión en redes sociales, con usuarios que le han acusado de machista y otros que han saludado su comentario como razonable.

Frank Blanco diciendo que se exagera con el machismo en la música



Block a este personaje aunque nunca he visto ningún programa suyo — RAINBOW (@blaueReit) 9 de agosto de 2017

Que pinta Frank Blanco en esto? Es el alguien de la organizacion, es el mujer, sabe el algo de machismo? Es que que asco #MusicaMachistaARV — HARRY TOUR 🕆 ◟̽◞̽ (@RealAngelStyles) 9 de agosto de 2017

A Frank Blanco solo le ha faltado decir que había canciones hembristas para llenar el cupo de tonterías...#MusicaMachistaARV — Uxi (@uxiavila) 9 de agosto de 2017

Dice Frank Blanco que si nos ponemos así, hay películas, series, canciones machistas. ES QUE PRECISAMENTE. #MusicaMachistaARV — ❦ malcor (@malcornoque) 9 de agosto de 2017

Hacer debates sobre el machismo en música me parece perecto, pero hacedlos bien, invitad a expertas y no a @Frank_Blanco #MúsicaMachistaARV — Agnosia (@agnosia25) 9 de agosto de 2017

Plena y absoluta admiración por las sabias palabras de @Frank_Blanco en #MusicaMachistaARV un poco de sentido común y congruencia, gracias. — Richelieu (@DanielBerrocalF) 9 de agosto de 2017

#MusicaMachistaARV Porfavor que alguien recupere las palabras de Frank Blanco y lo haga en un video, que me lo voy a poner de tuit fijado — Richelieu (@DanielBerrocalF) 9 de agosto de 2017

El propio presentador ha contestado a las críticas con un tuit:

Dar mi opinión sobre un asunto es ser machista? Lo que sí soy es libre de expresarme. https://t.co/gkrTkdfgpU — Frank Blanco (@Frank_Blanco) 9 de agosto de 2017