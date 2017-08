La ESA publica una serie de fotografías que revelan el pasado volcánico de Marte

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha mostrado este jueves una serie de fotografías tomadas por la sonda Mars Express. Las imágenes son una valiosa muestra de las montañas Thaumasia y Coracis Fossae, dos de las formaciones geológicas más importantes localizadas en el planeta.

La colección de fotografías presentan evidencias del pasado volcánico y tectónico del planeta. Además muestra nuevos signos de erosión de hielo y agua, dato significativo si se tiene en cuenta que la sonda fue enviada al planeta, entre otras cosas, para hallar posibles rastros de agua.

Una de las imágenes muestra el borde de un gran cráter junto al cual aparecen una serie de depósitos de color más claro, que podrían ser minerales arcillosos formados en presencia de agua, apuntó la ESA en un comunicado.

La región fotografiada, representativa de las altiplanicies del Planeta Rojo más antiguas, se halla al sur del enorme sistema de cañones de Valles Marineris, sobre los volcanes de Tharsis, y está fuertemente asociada al estrés sísmico que se produjo durante su formación, hace más de 3.500 millones de años.

