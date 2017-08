Presumió en 'First Dates' de haber estado con 2.000 mujeres... pero salió sin cita

Carlos Sobera, el celestino de First Dates (Cuatro), se quedó desencajado con lo que afirmó José Miguel nada más entrar al restaurante para conocer a su cita. Este trabajador de la hostelería de 46 años y "enganchado a los rayos uva", consiguió que el presentador levantara las dos cejas cuando éste le preguntó si había estado con muchas mujeres en su vida.

"Mil, dos mil, son pocas. Muchas, muchas, muchas mujeres", aseguró el participante. "Carlos, uno está cansado ya, harto de lo mismo".

¡En una hora abrimos las puertas de #FirstDates406! ¿Cuál es vuestro récord en citas? ¿Superáis a nuestro soltero de hoy? ¡Os esperamos! pic.twitter.com/ashT2WlrGu — First dates (@firstdates_tv) 15 de agosto de 2017

"Yo quisiera una mujer como Leticia Sabater", aseguró José Miguel en su presentación ante la cámara. "No hablamos de un físico igual, sino de manera de ser, una tía echada p'alante".

La cita que lo esperaba era Ayesa, de 35 años y "actriz del sector adulto", según contó. "Qué guay", exclamó José Miguel al escucharlo. Sin embargo, aunque empezaron con buen pie, la cita no salió como él esperaba: quería volver a quedar con ella pero recibió calabazas.

"Me caes bien pero hay dos o tres cosas que no me gustan de ti, aparte de tu físico dos o tres cosas personales", explicó Ayesa. Puedes ver el momento aquí.