Trump disuelve dos de sus foros empresariales tras las protestas y renuncias de varios ejecutivos

El presidente de EEUU, Donald Trump, eliminó hoy dos consejos de asesoría económica de la Casa Blanca formados por líderes empresariales, tras la dimisión de varios de ellos esta semana en protesta por su tibia reacción a los incidentes racistas de Charlottesville (Virginia).

"Más que meter presión a los empresarios del Consejo de Fabricantes Estadounidenses y el Foro de Estrategia y Política, voy a acabar con ambos. ¡Gracias a todos!", anunció el presidente en un mensaje divulgado en su cuenta de la red social Twitter.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!