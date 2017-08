El pobre Kyle Quinn nunca olvidará esta semana. Este profesor de la Universidad de Arkansas ha sido identificado en Twitter como uno de los nazis que se manifestó el pasado viernes por las calles de Charlottesville (Virginia, EEUU). El único (y enorme) problema es que no era él.

La culpa la tiene esta cuenta de Twitter, de nombre Sí, eres racista (@YesYoureRacist), que publicó este mensaje en esta red social: "¿Algún ingeniero de Arkansas reconoce a este tío? Debe de estar muy orgulloso de su escuela para representarlo en la marcha del Ku Klux Klan".

Any Arkansas Engineering folks recognize this guy? Must be awfully proud of his school to represent it at a Klan rally... pic.twitter.com/S9Cr5g0fC3 — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) 12 de agosto de 2017

Según indica la BBC, muchos respondieron a la pregunta señalando a Kyle P. Quinn, profesor de la Universidad de Arkansas sencillamente porque les salía en su Facebook al buscarlo.

My facebook feed says this is University of Arkansas faculty member, Kyle P. Quinn. pic.twitter.com/X13xRIBHwo — Kay Hedrick (@KayHedrickJD) 13 de agosto de 2017

Inmediatamente, muchos comenzaron a pedir a la Universidad que se deshiciera de Quinn y reprochaban a sus responsables tener entre sus docentes a un nazi.

Sin embargo, Quinn tuvo que salir al paso de las acusaciones el pasado día 14, asegurando que él nunca estuvo en esta manifestación y que se encontraba en Bentonville (Arizona) con otros miembros de la universidad durante "los horribles sucesos de Virginia".

"El hombre de la foto no soy yo. Estoy en Fayetteville, Arkansas, no en Virginia", explicó.

The man in the photo is not me. I am in Fayetteville, Arkansas, not Virginia. — Kyle Quinn (@QuinnLab_UofA) 12 de agosto de 2017

I was at an event in Bentonville, AR with faculty members and university administrators on Friday during the horrible events in Virginia. — Kyle Quinn (@QuinnLab_UofA) 13 de agosto de 2017

"Quien sea que llevara esa camiseta no representa mis valores ni los valores de la Facultad de Ingenieros de la Universidad de Arkansas", agregó en otro mensaje.

Whoever wore the shirt obviously does not represent my values, the values of the College of Engineering or the U of A. — Kyle Quinn (@QuinnLab_UofA) 13 de agosto de 2017

Hasta la propia universidad tuvo que salir al paso con un comunicado aclarando la situación y negando que Quinn fuera el nazi que aparecía en la imagen:

