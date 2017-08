Atentado en Barcelona: cómo filtrar las imágenes más duras en las redes sociales

Después de cada atentado, suelen difundirse imágenes insoportables en las redes sociales. Fotos que muchos internautas preferirían no tener que ver.

Este jueves, una furgoneta arrolló a una multitud de personas en La Rambla de Barcelona, provocando al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos. La Policía enseguida confirmó que se trataba de un ataque terrorista y desalojó la zona.

Las autoridades pidieron en repetidas ocasiones que no se difundieran imágenes hirientes por respeto a las víctimas y familiares, para no entorpecer la labor de los operativos de seguridad y para no alarmar en exceso a la población.