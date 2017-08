La genial respuesta de una niña a esta pregunta de matemáticas

La pregunta parecía sencilla, pero escondía una cuestión difícil de dilucidar. Y Marina, a sus siete años, no tuvo más remedio que ponerla sobre la mesa.

Así que, cuando en clase le preguntaron "¿cuántos perros salen de la caja?", ella respondió con toda sinceridad: "No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no".

La respuesta la ha publicado la usuaria @madrereciente y se ha convertido en todo un fenómeno en Twitter, con centenares de retuits en un par de días.

Marina es una amiga de mi hija que es más lista que el hambre. Si fuera un examen debería puntuar doble. 😎😁 pic.twitter.com/hsnbhjCdtV — madrereciente (@madrereciente) 18 de agosto de 2017

Muchos, al ver la respuesta, aplaudieron su reacción:

¡Campeona!

Ojala, sus profesores y educadores sean comprensivos y abiertos, para que no pierda nunca esa visión critica de la realidad — Juego y Paz (@PaznmP) 18 de agosto de 2017

Si yo fuera su maestra estaría bailando de alegría, en serio.

Ojalá en la escuela se fomentara más el pensamiento crítico. — M Rosario Sanjuan (@Rosario_Sanjuan) 20 de agosto de 2017

Es una respuesta maravillosa y llena de sabiduría!!! Que nos perdone ella por no saber responder así — Lourdeslancho (@loulancho) 19 de agosto de 2017

Esta niña es la caña! Yo no la dejaría escapar. Promete seguro! A mí m ha dejado alucinada y encatada esa respuesta. — Toya Alcarria (@ToyaAlcarria) 19 de agosto de 2017

Marina "es de las mías" buscando otra visión e interpretación. Si yo la tengo en la clase, le doy un premio😄. — Eva García ن (@EvaPalabra) 19 de agosto de 2017