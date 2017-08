Este plato tiene mucha vida .... Ensalada de 20 tipos de vegetales japoneses apenas ligeramente aliñados con hormigas Toge de la region de Chiba (Japón) !!!! ----------------------------------- This dish is full of life... GarDEN salad with 20 differents types of vegetables with Toge ants from Chiba !!! DEN Restaurant (Tokyo) @cristipedroche

A post shared by Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) on Aug 22, 2017 at 2:16am PDT