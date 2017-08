El sobresalto de Matías Prats y Manu Sánchez en pleno directo: "¡Me cago en la leche!"

El Sevilla se clasificó este martes para la fase de grupos de la Champions tras empatar a dos frente al Basaksehir en el Sánchez Pizjuán.

Hasta el estadio andaluz se desplazaron los periodistas de Antena 3 Manu Sánchez y Matías Prats, que sufrieron un sobresalto en pleno directo. Los aspersores del campo se pusieron en funcionamiento por sorpresa, mojándoles por completo.

"¡Que nos riega! ¡Que nos riga el agua!" avisó Manu Sánchez. Matías Prats, casi corriendo, exclamó: "¡Me cago en la leche!". Pero el esfuerzo fue en vano, ya que el periodista acabó bien mojado.

"Me faltaba, me faltaba una ducha. Se agradece. No hay problema. ¡Viva el agua!", bromeó Matías Prats mientras su compañero avisaba: "Ya tenemos asegurado el 'zapping', eh?".

"Claro, yo notaba unas caras como diciendo: 'La que viene. La que viene. Que se acerca", añadió el periodista, que posteriormente volvió a mojarse.